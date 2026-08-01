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मधुबनी के पूर्व एसडीओ और उनकी पत्नी, बच्चों की अवैध संपत्ति जब्त होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने मधुबनी के जय नगर के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी गुलाम मुस्तफा अंसारी की 49 लाख 3 हजार 963 रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। उनकी पत्नी और पुत्र की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पूर्व SDO पर रिश्वत लेने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

मधुबनी के पूर्व एसडीओ और उनकी पत्नी, बच्चों की अवैध संपत्ति जब्त होगी

निगरानी के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने शनिवार को मधुबनी के जय नगर के तत्कालीन अनुमडंल पदाधिकारी (एसडीओ) गुलाम मुस्तफा अंसारी की आय से अधिक 49 लाख 3 हजार 963 रुपए की चल व अचल अवैध संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का फैसला दिया है। कोर्ट ने उनकी पत्नी कयनात मुस्तफा और पुत्र शमस फिरदोस के पास अवैध चल व अचल संपत्ति की भी जब्ती का आदेश दिया है। तीनों प्रतिवादी अर्जित चल व अचल संपत्ति का कोई भी कागजात दाखिल करने में असफल रहे। कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि एक माह के भीतर प्रतिवादी अपनी अवैध संपत्ति को नहीं सौंपते हैं तो सरकार जब्त करने की कार्रवाई करे।

निगरानी के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि शिकायत मिलने पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मधुबनी के जय नगर के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी गुलाम मुस्तफा अंसारी को एक लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद निगरानी ब्यूरो ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें जमीन के कागजात, नगद रुपए बैंक में निवेश समेत लाखों रुपए चल व अचल संपत्ति के कागजात बरामद किया था, जो उनकी आय से काफी अधिक थी। निगरानी ने आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच करने के बाद आरोपित अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। ब्यूरो ने जांच दावा किया कि आरोपित अंसारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने, पत्नी और बच्चे के नाम पर 49 लाख 3 हजार 963 रुपए की आय से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित की है। इसी अवैध संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने के लिए निगरानी के विशेष लोक अभियोजक ने विशेष अदालत में मुकदमा दायर किया था। जिसमें अंसारी, उनकी पत्नी और पुत्र को प्रतिवादी बनाया था। आरोपित पूर्व एसडीओ शास्त्रीनगर थाने के समनपुरा में रहते हैं। उनका स्थायी घर सारण के मशरख में है।सरकार के पक्ष में जब्त का विशेष अदालत का फैसला : प्रतिवादी के पास नगद 6 लाख 65 हजार रुपये, पटना में 3 जमीन का प्लाट , किशनगंज- 4 जमीन का प्लाट अररिया-5 और सारण में 3 जमीन का प्लाट समेत कुल 15 जमीन का प्लाट जब्त करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सहारा इंडिया, एसबीआई और केनरा बैंक में जमा रुपये भी जब्त किये जाएंगे।

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