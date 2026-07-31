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कांवड़ यात्रा के ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर चलेगा विशेष सफाई अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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सैनेटाइजेशन के साथ-साथ पूजा स्थल व घाटों की होगी सफाई कांवड़ यात्रा के ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर चलेगा विशेष सफाई अभियानकांवड़ यात्रा के ग्रामीण

कांवड़ यात्रा के ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों पर चलेगा विशेष सफाई अभियान

सावन मास में कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन और भादों मास में कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्योहारों के दृष्टिगत पंचायत राज विभाग ने प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश सभी जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को दिए हैं। इस अभियान के अनतर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सघन रूप से विशेष सफाई / सैनेटाइजेशन के साथ-साथ पूजा स्थल व घाटों की सफाई कराई जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जनपद से काफी संख्या में कांवड़िया कछला घाट से गंगा जल लेने जाते हैं। वहां से गंगाजल लाकर कांवड़िया ब्रज के महादेव मंदिरों चढ़ाते हैं। जिले के ग्रामीणों क्षेत्रों में शिव मन्दिरों / पूजा स्थलों के साफ-सफाई का कार्य कराया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों व गतिविधियों आयोजित की जायेगी। सफाई अभियान में जो भी कूड़ा करकट एकत्रित होगा उनका निस्तारण भी किया जाएगा। त्योहारों में सामान्य से अधिक भीड़ आने की संभावना होती है, इसलिए स्थलों/क्षेत्रों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। समस्त विकास खण्डों में तैनात सफाई कर्मियों की टीम बनाकर कावड़ मार्गो की रोजना साफ-सफाई का कार्य किया जायेगा。

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इन मार्गों पर झाड़ियां बनी हैं समस्या

जनपद के ग्राम पंचायतों से मिली जानकारी के अनुसार, राया-हाथरस मार्ग से चौकी बिचपुरी से सदर बाजार तक, मगोर्रा से भरतपुर मार्ग पर मकहेरी पुलिया, कोसी खुर्द के आस पास, गोवर्धन-बरसाना- नंदगांव कोसी मार्ग पर सकरे रास्ते में संकेत के आस पास तक, लक्ष्मीनगर से बिचपुरी तिराहा तक, बिचपुरी से हाथरस तक, गोकुल के नंद भवन से ब्रह्मांड घाट तक, महावन बांगर में सीएससी से ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड घाट से चिंता हरण महादेव मंदिर, ब्रह्मांड घाट से रमणरेती तक देशी जंगली कटीली झाड़ियां, टूटी फूटी पुलिया हैं। झाड़ियां काटने व पुलियों और रास्तों की सही करने की आवश्यकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सफाई अभियान का उद्देश्य क्या है?
सफाई अभियान का उद्देश्य कांवड़ यात्रा, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी त्योहारों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और सैनेटाइजेशन सुनिश्चित करना है।

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