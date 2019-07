आईएनएक्स मीडिया मामला : इन्द्राणी मुखर्जी को सरकारी गवाह बनने की मिली अनुमति

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम से जुड़े ईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में इन्द्राणी मुखर्जी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति गुरुवार को दे दी।

विशेष जज अरुण भारद्वाज ने आईएनएक्स मीडिया मामले में अपनी मर्जी से सरकारी गवाह बनने को राजी हुई मुखर्जी को माफी दे दी। वह भी इस मामले में आरोपी थी।

इस मामले में अब अगली सुनवाई ग्यारह जुलाई को होगी। उस दिन इंद्राणी मुखर्जी को बायकुला जेल में अथॉरिटिज की तरफ कोर्ट में पेश किया जाएगा।

