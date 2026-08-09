मतदाता बनने के लिए घर बैठे कर सकते हैं आवेदन

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर 8 एवं 9 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाया गया है। इसका जायजा लेने के लिए डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने शनिवार को कई बूथों का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए सभी बूथों में 8 एवं 9 अगस्त को पहला कैंप तथा 22 एवं 23 अगस्त को दूसरा कैंप लगाया जाएगा। 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दायर करने की अवधि निर्धारित है। कैंप में जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, या अर्हता तिथि 01 अक्तूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, उनके लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भरने का अवसर दिया गया है। साथ में पूरे परिवार का नाम एक ही बूथ में लाने, वर्तमान बूथ घर से दूर है या परिवार के सदस्यों का नाम अलग-अलग बूथों पर पंजीकृत है, वैसे मतदाता फॉर्म 8 भर कर सुधार करवा सकते हैं。