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मतदाता बनने के लिए घर बैठे कर सकते हैं आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 8 एवं 9 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। डीसी आदित्य रंजन ने कई बूथों का दौरा किया। 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्तियों की अवधि निर्धारित की गई है। मतदाता फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भर सकते हैं।

मतदाता बनने के लिए घर बैठे कर सकते हैं आवेदन

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर 8 एवं 9 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाया गया है। इसका जायजा लेने के लिए डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने शनिवार को कई बूथों का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए सभी बूथों में 8 एवं 9 अगस्त को पहला कैंप तथा 22 एवं 23 अगस्त को दूसरा कैंप लगाया जाएगा। 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति दायर करने की अवधि निर्धारित है। कैंप में जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, या अर्हता तिथि 01 अक्तूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, उनके लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भरने का अवसर दिया गया है। साथ में पूरे परिवार का नाम एक ही बूथ में लाने, वर्तमान बूथ घर से दूर है या परिवार के सदस्यों का नाम अलग-अलग बूथों पर पंजीकृत है, वैसे मतदाता फॉर्म 8 भर कर सुधार करवा सकते हैं。

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ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

डीसी ने कहा कि लोग घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ECINET App डाउनलोड कर सकते हैं या आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in, वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग के टोल फ्री नंबर 18003311950 या वोटर हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

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ग्राम सभा का आयोजन

उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक सभी पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। 25 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक सभी बूथ क्षेत्र में होम टू रोल वेरिफिकेशन के माध्यम से पात्र मतदाताओं के नामांकन, स्थानांतरण एवं फैमिली-टुगेदर स्टीकर अभियान सुनिश्चित किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

मतदाता सूची के विशेष कैंप कब लगाए जाएंगे?
मतदाता सूची के विशेष कैंप 8 एवं 9 अगस्त को लगाए जाएंगे।
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