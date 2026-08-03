सभी अंचल कार्यालयों में सात तक लगेगा विशेष शिविर, बनाये जाएंगे प्रमाण पत्र
कोडरमा, वरीय संवाददाता राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के निर्देश तथा उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के आदेश पर जिले के सभी अंचल का
कोडरमा, वरीय संवाददाता। राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के निर्देश तथा उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के आदेश पर जिले के सभी अंचल कार्यालयों में सात अगस्त तक जाति, आय, स्थानीय निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण-पत्रों के निर्गमन और वितरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर प्रतिदिन कार्यालय अवधि के दौरान संचालित होंगे। जिला प्रशासन ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित अवधि तक शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शिविर में नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, वहीं पूर्व से लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करते हुए पात्र आवेदकों को प्रमाण-पत्र निर्गत एवं वितरित किए जाएंगे।प्रशासन
ने प्रमाण-पत्र वितरण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही प्रत्येक अंचल से प्रतिदिन निर्गत एवं वितरित प्रमाण-पत्रों का विवरण नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।जिला प्रशासन के अनुसार सभी प्रखंडों एवं अंचलों के वरीय पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में शिविर की प्रगति का प्रतिदिन अनुश्रवण करेंगे, ताकि आम नागरिकों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जा सकें।
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