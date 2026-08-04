करछना में 15 दिन चलेगा महिला समूह सशक्तिकरण अभियान
कौंधियारा/करछना में 5 से 20 अगस्त तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें पात्र महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। अभियान की निगरानी सहायक विकास अधिकारी करेंगे और पंचायत स्तर पर सचिव नोडल होंगे।
कौंधियारा/करछना, हिसं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पात्र महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लिए 5 से 20 अगस्त तक विकासखंड करछना में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। बीडीओ अमित कुमार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए रोस्टर जारी किया है। इसके तहत दिवसवार कैंप लगाकर पात्र महिलाओं को समूहों से जोड़ा जाएगा। अभियान की निगरानी सहायक विकास अधिकारी (ग्राम विकास) उदयभान करेंगे, जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव नोडल अधिकारी रहेंगे।परियोजना प्रबंधक आदित्य तिवारी ने बताया कि राशन कार्डधारक, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास, विधवा पेंशन तथा हर घर नल योजना से जुड़े पात्र परिवारों की महिलाओं को अभियान में शामिल किया जाएगा।
उन्हें बैंकिंग सेवाएं, प्रशिक्षण, रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभियान के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी समूह सखी, बीसी सखी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक और कोटेदारों को सौंपी गई है।
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