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एसटी-एससी केस में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को विशेष अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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सीआईडी ने जारी किया आदेश, सभी जिलों के एसपी को पत्र, रेल पुलिस समेत राज्य के सभी जिलों में एक साथ होगी छापेमारी

एसटी-एससी केस में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को विशेष अभियान

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के मामलों में नामजद अभियुक्तों, वारंटियों और लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलेगा। सीआईडी ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी व रेल एसपी को पत्र लिखा है। विशेष अभियान 23 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से शुरू होकर 24 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे तक पूरे 24 घंटे के लिए संचालित किया जाएगा। इस संबंध में सीआईडी के पुलिस अधीक्षक द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय डीआईजी तथा सभी एसएसपी व एसपी रेल को पत्रांक 106/अनु०नि० के माध्यम से लिखित आदेश जारी किया है।

अभियुक्तों की श्रेणियाँ

तीन श्रेणियों के अपराधियों पर रहेगा विशेष फोकस

सीआईडी के निर्देशानुसार, इस अभियान के तहत कार्रवाई को सटीक बनाने के लिए लक्षित अभियुक्तों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी वर्तमान में अनुसंधानित कांडों में वांछित अभियुक्त, दूसरी श्रेणी में वे अभियुक्त जो श्रेणी-1 में नहीं आते, लेकिन उनके विरुद्ध अदालत से वारंट निर्गत हो चुका है, वे शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में उन अभियुक्तों को रखा गया है, जिन पर पूर्व में कुर्की-जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन वे अब भी फरार हैं या जिनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी है।

क्रियान्वयन प्रक्रिया

डीआईजी को भेजनी होगी कार्रवाई रिपोर्ट

सीआईडी एसपी ने निर्देश दिया है कि जिला पुलिस अधीक्षक सीधे सीआईडी मुख्यालय को कार्रवाई रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। प्रत्येक जिले के एसपी थानावार रिपोर्ट तैयार कर अपने संबंधित क्षेत्रीय डीआईजी को सौंपेंगे। सभी क्षेत्रीय डीआईजी प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा और अपना मंतव्य दर्ज करते हुए 26 जुलाई की पूर्वाहन 11 बजे तक सीआईडी के ई-मेल पर हार्ड व सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, जिससे समेकित रिपोर्ट ससमय पुलिस मुख्यालय को सौंपी जा सके।

सामान्य प्रश्न

यह अभियान कब शुरू होगा?
विशेष अभियान 23 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से शुरू होकर 24 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे तक चलेगा।

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