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कैंप में किया गया सेवानिवृत्त रेलकर्मियों की समस्याओं का समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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उत्तर मध्य रेलवे संस्थान, आगरा छावनी में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की यूएमआईडी और एचआरएमएस समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कैंप शुरू हुआ। पहले दिन शिकायतों का निस्तारण किया गया। यह कैंप 31 जुलाई तक चलेगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

कैंप में किया गया सेवानिवृत्त रेलकर्मियों की समस्याओं का समाधान

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की यूएमआईडी और एचआरएमएस संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर मध्य रेलवे संस्थान, आगरा छावनी में विशेष कैंप शुरू हुआ। पहले दिन प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। यह कैंप 31 जुलाई तक चलेगा। उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अरुण सिंह तोमर ने कर्मचारियों से कैंप का लाभ उठाने की अपील की। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल ने शिकायतों के प्राथमिकता से निस्तारण का भरोसा दिया।

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