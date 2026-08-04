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प्रमाण-पत्र निर्गत करने को पांच दिवसीय विशेष शिविर आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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सरैयाहाट में जाति, स्थानीय निवासी, आय एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र के लिए पांच दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर तीन से सात अगस्त तक चलेगा, जिसमें सभी राजस्व उप निरीक्षक उपस्थित रहेंगे। अधिकारियों ने लोगों से शिविर में आवेदन जमा कराने की अपील की है।

प्रमाण-पत्र निर्गत करने को पांच दिवसीय विशेष शिविर आयोजित

सरैयाहाट। जाति, स्थानीय निवासी, आय एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए सरैयाहाट अंचल कार्यालय की ओर से पांच दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान तीन अगस्त से सात अगस्त तक चलेगा। इस संबंध में अंचल अधिकारी ने आदेश जारी कर सभी राजस्व उप निरीक्षकों, अंचल निरीक्षक एवं प्रज्ञा केंद्र संचालकों को निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित रहकर आवेदनों का ऑनलाइन निष्पादन कर समय पर प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया है। अपर समाहर्ता दुमका के निर्देश के आलोक में आयोजित इस विशेष अभियान के तहत 3, 4 एवं 7 अगस्त को प्रखंड-सह-अंचल सभागार सरैयाहाट में शिविर लगाया जाएगा, जहां सभी राजस्व उप निरीक्षक मौजूद रहेंगे।

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वहीं 5 अगस्त को पंचायत भवन चरकापाथर में राजस्व उप निरीक्षक सुनील रोनाल्ड मुर्मू तथा 6 अगस्त को पंचायत भवन सरैया में राजस्व उप निरीक्षक रामाकांत गुप्ता की देखरेख में शिविर आयोजित होगा। अंचल कार्यालय ने अधिक से अधिक लोगों से निर्धारित तिथि पर शिविर में पहुंचकर जाति, निवासी, आय एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र से संबंधित आवेदन जमा कराने तथा सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

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