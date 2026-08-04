Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कोचिंग संस्थानों की समस्याओं के समाधान को आज लगेगा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर में 6 अगस्त को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा। इसमें अग्निशमन विभाग, नगर निगम और अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिविर में कोचिंग संचालकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और छात्रों की सुरक्षा के मानकों का पालन करने का निर्देश दिया जाएगा।

कोचिंग संस्थानों की समस्याओं के समाधान को आज लगेगा शिविर

कानपुर। कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की ओर से छह अगस्त, बुधवार को विशेष कैम्प लगाया जाएगा। कैम्प में अग्निशमन विभाग, नगर निगम, विद्युत सुरक्षा विभाग व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) परिसर स्थित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगने वाले कैम्प में कोचिंग संचालकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस शिविर में कोचिंग संचालक पंजीकरण एवं आवश्यक अनापत्तियों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. राजेश प्रकाश ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर सभी कोचिंग संचालकों को मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

इसी क्रम में यह शिविर लगाया जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।