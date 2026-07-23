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मुड़िया पूर्णिमा मेले पर आलमबाग से मथुरा-गोवर्धन तक बसें चलेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सफर में राहत लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता मुड़िया पूर्णिमा मेले के मौके पर 23 से 30

मुड़िया पूर्णिमा मेले पर आलमबाग से मथुरा-गोवर्धन तक बसें चलेंगी

सफर में राहत लखनऊ। वरिष्ठ संवाददातामुड़िया पूर्णिमा मेले के मौके पर 23 से 30 जुलाई तक श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज बसों की सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। यह बसें लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल से मथुरा और गोवर्धन के बीच चलाई जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि यह प्रयास आस्था की राह में, सुरक्षित यात्रा का साथ के संकल्प के साथ शुरू की जा रही है। मेले के दौरान चौबीसों घंटे बसों का संचालन होगा। ताकि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु बिना किसी बाधा बसों की सेवाएं मिल सके।परिवहन निगम इस दौरान विशेष परिवहन योजना के तहत करीब एक हजार बसों का संचालन करेगा।

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आस्था के इस महापर्व में देश-विदेश से जुटने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन का खाका तैयार किया है। यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से सीधे गोवर्धन और मथुरा के लिए बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

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