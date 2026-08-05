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आईपीओ के बाद स्पेसएक्स को 54.1 करोड़ डॉलर का घाटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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स्पेसएक्स ने अपनी पहली तिमाही रिपोर्ट में घाटा दर्ज किया, जो वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से कम है। कंपनी का घाटा 54.1 करोड़ डॉलर रहा, जबकि राजस्व 7.8 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 90 प्रतिशत से अधिक है। एआई पर खर्च में भी बढ़ोतरी की गई है।

आईपीओ के बाद स्पेसएक्स को 54.1 करोड़ डॉलर का घाटा

न्यूयॉर्क। सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपनी पहली तिमाही रिपोर्ट में स्पेसएक्स ने घाटा दर्ज किया है। हालांकि, यह वॉल स्ट्रीट द्वारा लगाए गए अनुमानों से कम है। साथ ही कंपनी के राजस्व में जोरदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने विशेष रूप से एआई पर अपने खर्च में काफी बढ़ोतरी की है। एलन मस्क की कंपनी को जून में समाप्त तिमाही के दौरान 54.1 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ, जो वित्तीय विश्लेषकों के अनुमान के आधे से भी कम है। कंपनी का राजस्व बढ़कर 7.8 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 90 प्रतिशत से अधिक है।

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