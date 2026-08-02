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व्यापारियों की सुरक्षा का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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रविवार को सपा व्यापार सभा की मासिक बैठक चक्कर की मिलक स्थित सपा के जिला कार्यालय पर हुई। बैठक में व्यापारियों की सुरक्षा, समस्याओं और संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

व्यापारियों की सुरक्षा का लिया संकल्प

रविवार को सपा व्यापार सभा की मासिक बैठक चक्कर की मिलक स्थित सपा के जिला कार्यालय पर हुई, जिसमें व्यापारियों की सुरक्षा, समस्याओं व संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने व्यापारियों की सुरक्षा का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा कि समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों के सम्मान सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। व्यापारियों के सामने अनेक चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाना समय की आवश्यकता है। सपा व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष तुषार रस्तोगी ने कहा कि समाजवादी व्यापार सभा केवल एक संगठन नहीं बल्कि व्यापारियों की आवाज है।

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हरीश कुमार चौहान, चौधरी वीरेंद्र सिंह, विजय वर्मा, खलील अहमद,असलम कादरी, अशोक यादव, गौरव गुप्ता,राजीव कुमार यादव, योगेंद्र कुमार,रेशमा परवीन अबरार अली, भारत सिंह, पुष्पेंद्र यादव,धर्मवीर सिंह महेश यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

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