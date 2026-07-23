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कार्यों में लापरवाही पर दिलीपपुर एसओ लाइन हाजिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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प्रतापगढ़ में, एसपी दीपक भूकर ने अपराधियों की गिरफ्तारी में ढिलाई पर एसओ दिलीपपुर बलराम सिंह को लाइन हाजिर किया। एसपी ने कहा कि बलराम घटना के समय उच्च अधिकारियों को समय पर जानकारी नहीं देता था और आरोपियों की गिरफ्तारी में सक्रियता नहीं दिखाता था। विभागीय जांच भी शुरू होगी।

कार्यों में लापरवाही पर दिलीपपुर एसओ लाइन हाजिर

प्रतापगढ़। अपराधियों पर कार्रवाई, मुकदमों के आरोपियों की गिरफ्तारी में ढिलाई पर एसपी दीपक भूकर ने एसओ दिलीपपुर बलराम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी ने बताया कि बलराम के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि वह घटना होने पर उच्च अधिकारियों को समय से ब्रीफ नहीं करते थे। विवेचना, इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी में सक्रियता नहीं रखते थे। एसओ के विरुद्ध विभागीय जांच भी कराई जाएगी।

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