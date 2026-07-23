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एसपी ने हाजीपुर रेलवे जंक्शन का किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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एसपी शुभांक मिश्रा ने हाजीपुर रेलवे जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। पुलिस और आरपीएफ के बीच समन्वय पर बल दिया गया।

एसपी ने हाजीपुर रेलवे जंक्शन का किया औचक निरीक्षण

एसपी शुभांक मिश्रा के द्वारा बुधवार की देर शाम हाजीपुर रेलवे जंक्शन, आरपीएफ पोस्ट, सर्कुलेटिंग एरिया एवं सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था,यात्रियों की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता तथा निगरानी व्यवस्था का सूक्ष्म अवलोकन किया। एसपी ने उपस्थित अधिकारी को कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों और लावारिस वस्तुओं पर लगातार निगरानी रखी जाए। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को रेलवे स्टेशन परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध वस्तुओं पर सतत निगरानी रखने,परिसर के आसपास प्रभावी वाहन एवं व्यक्ति जांच सुनिश्चित करने,सीसीटीवी कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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साथ ही आरपीएफ एवं नगर थाने की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर यात्रियों को सुरक्षित एवं निर्भीक वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी पंकज रावत,नगर थाना प्रभारी सिकन्दर कुमार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। -घनश्याम कुमार

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