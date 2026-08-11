समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का दिया भरोसा
संतकबीरनगर में एसपी संदीप कुमार मीना ने जनसुनवाई के दौरान शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने सभी प्रार्थना-पत्रों का अवलोकन किया और अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने का एक जरिया है।
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। एसपी संदीप कुमार मीना ने सोमवार को कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया। सभी को समस्याओं के त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी समाधान कराए जाने का भरोसा दिया। एसपी ने प्रत्येक प्रार्थना-पत्र का स्वयं अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रत्येक शिकायतकर्ता को की गई कार्यवाही की समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। जिससे पुलिस एवं जनता के मध्य विश्वास और संवाद और अधिक सुदृढ़ हो सकें।
उन्होने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायत प्राप्त करने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति पुलिस की जवाबदेही, संवेदनशीलता एवं सेवा-भाव का सशक्त माध्यम है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करते हुए पीड़ितों को त्वरित एवं न्यायोचित राहत उपलब्ध कराई जाए तथा किसी भी शिकायत के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न होने पाए।
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