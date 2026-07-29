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पर्यटकों को बंदरों से बचाइए, फिर वन ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाइए : अखिलेश यादव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- सपा प्रमुख ने ताज महल में विदेशी महिला पर बंदर के हमले को लेकर

पर्यटकों को बंदरों से बचाइए, फिर वन ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाइए : अखिलेश यादव

- विधानसभा के मानसून सत्र में भी सरकार पर तीखे हमले की तैयारी में सपा

लखनऊ, विशेष संवाददाता

सरकार पर तीखा हमला

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी सांसदों के साथ बुधवार को संसद भवन परिसर में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को लेकर जिस तरह सरकार विरोधी नारेबाजी की, उससे साफ है कि तीन अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में सपा इसे मुद्दे को लेकर हमलावर रहेगी। सपा प्रमुख ने अपने एक्स अकाउंट पर आगरा में ताज महल घूमने आई दक्षिण कोरिया की महिला पर्यटक पर बंदर के हमले की घटना को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसके साथ ही चढ़ावा चोरी, भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा।

शिक्षा-स्वास्थ्य की बदहाली

अखिलेश ने बुधवार को एक्स अकाउंट पर लिखा कि पर्यटकों को बंदरों के हमले से बचाइए, फिर एक ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाइए। आगे कहा कि मुख्यमंत्री आपकी ‘भाजपा सरकार’ की छवि तो ‘चंदा-चढ़ावा-दान चोरी’, महाभ्रष्टाचार, बेलगाम अपराध, नकली एनकाउंटर, हिरासत में मौतों, भू-माफिया-कब्जों, अवैध खनन-खदानी, बुलडोजर के दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल, झूठे बयानों-आरोपों व मुकदमों, सजातीय पक्षपात, शिक्षा-शिक्षकों, शिक्षालयों के विरोध, पीडीए पर अत्याचार, संविधान के अपमान, सामाजिक न्याय की अवहेलना और संत-महात्माओं, माताओं-महिलाओं, किसानों-मेहनतकशों, गरीबों, शोषितों, वंचितों व युवाओं-छात्रों-अभ्यर्थियों से दुर्व्यवहार के कारण बेहद धूल-धूसरित और धूमिल हो ही चुकी है। कहा कि उप्र की छवि तो यूं न बिगाड़िये।

पर्यटन को बचाने की अपील

सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि भाजपा के दुर्शासन काल में शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर बिजली-पानी-सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे उप्र में खेती-मजदूरी, उद्योग-धंधे, कल-कारखाने, काम-कारोबार, कलाकारी-कारीगरी, दुकानदारी-दस्तकारी, नौकरी-रोजगार सब कुछ बदहाल है, एक ‘पर्यटन’ थोड़ा बहुत बचा है, कम से कम उसे तो बचाइए। अखिलेश ने विदेशी महिला पर्यटक पर हुए हमले से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया।

सामान्य प्रश्न

सपा प्रमुख ने किस मामले पर सरकार पर हमला किया?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर सरकार पर हमला किया।

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