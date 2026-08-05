जिले के नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर उठाए सवाल

रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद द्वारा स्वार-टांडा के तीन व्यक्तियों को पार्टी में शामिल कराना संगठन की परंपरा और व्यवस्था के खिलाफ है। आसिम राजा ने इन व्यक्तियों को मोहम्मद आज़म खान का विरोधी बताया। मंगलवार दोपहर सपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान आसिम राजा ने कहा कि पांच दिन पहले दिल्ली में सपा प्रमख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की मौजूदगी में इन तीन लोगों को पार्टी में शामिल किया गया था। उन्होंने इस कदम को अनुचित प्रक्रिया करार दिया।

आसिम राजा के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को पार्टी में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार केवल संगठन और जिलाध्यक्ष का होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी द्वारा सीधे तौर पर सदस्यों को शामिल करना सही प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जिन तीन लोगों को पार्टी में शामिल किया गया है, वे मोहम्मद आजम खां के विरोधी रहे हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप नहीं हैं। आसिम राजा ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करना समाजवादी पार्टी की जड़ों को कमजोर करने जैसा है।आसिम राजा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रामपुर के इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा करने और उचित निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पार्टी विरोधी सोच रखने वाले लोगों को संरक्षण मिलेगा तो संगठन को नुकसान होगा।