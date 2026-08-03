एसपी ने परखे कांवड़ सुरक्षा इंतजाम
सोमवार को एसपी ऋषिकेश, जया बलोनी ने कांवड़ यात्रा के मार्ग और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। एसपी ने कांवड़ यात्रियों से बातचीत कर पुलिस व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया, जबकि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहा।
कांवड़ यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सोमवार को एसपी ऋषिकेश जया बलोनी ने यात्रा मार्ग और प्रमुख व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों के पड़ाव, गंगाघाटों और पार्किंग स्थलों का जायजा लेकर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने कांवड़ यात्रियों से बातचीत कर पुलिस व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने और पूरी निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।
निरीक्षण के दौरान सीओ तुषार बोरा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
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