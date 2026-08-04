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मंदिर चढ़ावा चोरी पर सपा का हंगामा, सुरक्षा कर्मियों से धक्का-मुक्की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा सदस्य वेल में उतरे -नियम-311 के तहत नेता

मंदिर चढ़ावा चोरी पर सपा का हंगामा, सुरक्षा कर्मियों से धक्का-मुक्की

-विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इनकार करने पर सपा ने शुरू किया जोरदार प्रदर्शन

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हंगामा और विवाद

-सपा विधायक सचिन यादव द्वारा एक आपत्तिजनक पोस्टर लहराने पर हुआ हंगामा

ये भी पढ़ें:सपा को संविधान पर भरोसा नहीं, अपमानजनक व्यवहार किया; विधानसभा में बवाल पर भड़के योगी

सदन में निलंबन

-सतीश महाना ने सदन से पूरे सत्र के लिए किया निलंबित

धक्का-मुक्की की स्थिति

-सचिन को सदन से सुरक्षाकर्मियों द्वारा निकालने के दौरान जमकर हुई धक्का-मुक्की

लखनऊ, विशेष संवाददाता

अयोध्या में राममंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की मांग पर अड़ी समाजवादी पार्टी व कांग्रेस ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा चर्चा अस्वीकार करने पर सपा विधायक वेल में उतर आए। नौबत यहां तक पहुंच गई कि सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक स्थागित करनी पड़ी। बाद में सपा विधायक सचिन यादव द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर लहराने पर विवाद बढ़ गया। सतीश महाना ने सचिन को मौजूदा सत्र के लिए निलंबित कर दिया तो सदन में तैनात मार्शल और सपा विधायकों में जमकर धक्का-मुक्की हुई। बाद में सदन की कार्यवाही बुध‌वार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीते साढ़े नौ वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ जब विपक्ष ने नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोलने नहीं दिया।

मंगलवार को सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की। कहा कि यह पूरे देश में चर्चित मुद्दा है। नियम-311 में है कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है। इससे बड़ा मुद्दा क्या है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया है और इस पर चर्चा न की जा सके। सतीश महाना ने आपत्ति करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। न तो ये तात्कालिक महत्व का मुद्दा है और न ही कोई पहाड़ टूट पड़ा है कि इस पर चर्चा कराई जाए। सपा नेता इसी दौरान वेल में उतर आए और आपत्तिजनक नारेबाजी करने लगे।

सांसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह देश और आस्था की बात करते हैं तो हमने 1990 में इन लोगों की आस्था देखी है। जिन लोगों ने कारसेवाकों पर गोली चलवाई उनका आस्था से क्या मतलब। अगर आस्थावान होते तो रामभक्तों पर गोली चलवाई और राम मंदिर बनने में जितनी बाधाएं हो सकती थीं, बाधाएं पैदा कीं। दर्जनों वकील खड़े किए ताकि राममंदिर के पक्ष में फैसला न होने पाए। हंगामा बढ़ने और सपा सदस्यों द्वारा वेल में नारेबाजी जारी रखने पर सदन की कार्यवाही को अध्यक्ष ने 10 मिनट की कार्यवाही चलने के बाद 12.20 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

सदन की कार्यवाही जब 12.20 बजे फिर शुरू हुई तो राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान सपा सदस्य लगातार वेल में बैठे रहे। सरकार ने इस दौरान शोर-शराबे के बीच कई विधेयक पास किए। बाद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए तो सपा सदस्यों ने जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। सपा सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे तंज करते हुए नारेबाजी और हूटिंग शुरू कर दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा कई बार सपा सदस्यों को सीट पर लौटने की अपील की गई लेकिन वे नहीं माने।

इसी बीच सपा के फिरोजाबाद जिले की जसराना विधानसभा सीट से विधायक सचिन यादव ने एक आपत्तिजनक पोस्टर लहराना शुरू कर दिया। इसमें मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। सतीश महाना ने उन्हें पोस्टर हटाने के निर्देश दिए लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माने तो विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल को आदेश दिए और सचिन यादव को सदन से बाहर करने को कहा। कई सुरक्षा कर्मियों ने जब सचिन यादव को बाहर करने का प्रयास किया तो सपा के अन्य सदस्यों ने उन्हें घेर लिया। कुछ महिला विधायकों ने भी सचिन को अपने घेरे में ले लिया। इस पर महिला सुरक्षाकर्मियों को बुलाया। इसी बीच सचिन को बाहर करने को लेकर जमकर धक्का-मुक्की हुई। बाद में सदन सुव्यवस्थित न होने से खिन्न विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज़ होकर पीठ से उठे और विधानसभा की कार्यवाही बुध‌वार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सपा ने किन मुद्दों पर विधानसभा में प्रदर्शन किया?
सपा ने अयोध्या में राममंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की मांग की।
ये भी पढ़ें:सपा विधायक सचिन यादव विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित, धरना दिया
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