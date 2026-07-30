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सपा का संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सपा का संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन जारी---------कांग्रेस भी हुई शामिल, दान पात्र रखकर लगाए नारे------------------------नईदिल्ली। विशेष संवाददाताअयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा...

सपा का संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन जारी

सपा का संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन जारी-------- -कांग्रेस भी हुई शामिल, दान पात्र रखकर लगाए नारे

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

प्रदर्शन का विवरण

अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सपा संसद के भीतर व बाहर तीखे तेवर अपनाए हुए है। सपा सांसदों ने गुरुवार को भी सदन की बैठक शुरू होने के पहले सांसदों के प्रवेश द्वार मकर द्वार के बाहर दान पात्र रखकर प्रदर्शन किया। वह हाथों में बैनर भी लिए हुए थे। प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए।

संसद में नारेबाजी

बीते दिनों की तरह ही गुरुवार को भी सपा के सांसदों ने अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया तथा सरकार एवं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। सपा सांसदों ने संसद के मकर द्वार के निकट प्रतीकात्मक रूप से दान पेटी रखकर प्रदर्शन किया। इसमें सपा के साथ कांग्रेस व कुछ अन्य विपक्षी दलों के भी सांसद शामिल थे।

सांसदों की कार्रवाई

सपा सांसद तीन दानपेटियों के साथ संसद परिसर पहुंचे थे। उन्होंने अर्ध खेरा बनाकर बीच में दान पेटी रखा और कुछ दूर खड़े होकर नारे बाजी की। कई सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से इनमें पैसे भी डाले। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख सांसदों में सपा के धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, के सी वेणुगोपाल, के सुरेश, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, झामुमो की महुआ मांझी रहे।

प्रियंका गांधी की टिप्पणी

विपक्षी दलों के इन सांसदों ने छात्रों पर कथित बल प्रयोग के विषय का उल्लेख करते हुए एक बैनर भी ले रखा था जिस पर ऑर्डर किसने दिया लिखा हुआ था। बाद में प्रियंका गांधी ने शाह को छात्रों के साथ कथित बर्बरता के लिए जिम्मेदार ठहराया था और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सपा का प्रदर्शन किस विषय पर था?
सपा ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया।
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