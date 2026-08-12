Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्वतंत्रता दिवस पर संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

गंजडुंडवारा कोतवाली में एसपी ओपी सिंह ने कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कांवड़ियों एवं आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। एसपी ने प्रभावी गश्त, सतर्क निगरानी एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

स्वतंत्रता दिवस पर संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता के निर्देश

गंजडुंडवारा कोतवाली के औचक निरीक्षण के दौरान एसपी ओपी सिंह ने कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को कांवड़ियों एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कांवड़ मार्ग पर निरंतर प्रभावी गश्त, सतर्क निगरानी एवं सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंगलवार को गंजडुंडवारा कोतवाली के निरीक्षण के दौरान एसपी ओपी सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ शालीन एवं सहयोगात्मक व्यवहार रखते हुए यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। एसपी ने संवेदनशील व अति-संवेदनशील स्थानों, सरकारी प्रतिष्ठानों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी रखने तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग करने के लिए कहा है।

ये भी पढ़ें:Bagaha News: स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाकचौबंद

कस्बा के होटल, धर्मशाला एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग व सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित करने, नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:डीएम, एसएसपी ने मार्गों का रात को किया निरीक्षण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Kanwar Yatra Agra News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।