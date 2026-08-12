स्वतंत्रता दिवस पर संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता के निर्देश
गंजडुंडवारा कोतवाली में एसपी ओपी सिंह ने कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कांवड़ियों एवं आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। एसपी ने प्रभावी गश्त, सतर्क निगरानी एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
गंजडुंडवारा कोतवाली के औचक निरीक्षण के दौरान एसपी ओपी सिंह ने कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को कांवड़ियों एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कांवड़ मार्ग पर निरंतर प्रभावी गश्त, सतर्क निगरानी एवं सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मंगलवार को गंजडुंडवारा कोतवाली के निरीक्षण के दौरान एसपी ओपी सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ शालीन एवं सहयोगात्मक व्यवहार रखते हुए यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। एसपी ने संवेदनशील व अति-संवेदनशील स्थानों, सरकारी प्रतिष्ठानों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी रखने तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग करने के लिए कहा है।
कस्बा के होटल, धर्मशाला एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग व सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित करने, नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
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