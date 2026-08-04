रात में कांवड़ मार्ग पर उतरे एसपी, सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा
कैराना के एसपी एनपी सिंह ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने यूपी-हरियाणा बॉर्डर के यमुना घाट का दौरा कर पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने और यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। उनका लक्ष्य यात्रा को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण बनाना है।
कैराना। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एसपी एनपी सिंह ने देर रात कांवड़ मार्ग पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यूपी-हरियाणा बाॅर्डर स्थित यमुना घाट, कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखा जाए, यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और प्रत्येक गतिविधि पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह तैयार रहे।
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