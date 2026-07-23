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बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक मतों की सुरक्षा को रहे तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. इमरान ने भरुआ सुमेरपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने मिशन 2027 की तैयारी की गहन समीक्षा की और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के फीडबैक लिए। उन्होंने बूथ स्तर पर तैयारी को मजबूती देने की जरुरत पर जोर दिया।

बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक मतों की सुरक्षा को रहे तैयार

भरुआ सुमेरपुर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमीरपुर एवं महोबा जनपद के संभावित उम्मीदवारों की तैयारी को टटोलने आए सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कस्बे के स्टेशन मार्ग पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नंदकिशोर शिवहरे की आवास पर पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके मिशन 2027 की गहन समीक्षा की। गुरुवार को सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.इमरान सपा नेता नंदकिशोर शिवहरे के आवास पर पहुंचकर पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके मिशन 2027 की तैयारी की सघन समीक्षा करके संभावित उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव करो और मरो की तर्ज पर लड़ना होगा।बूथ

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से लेकर स्ट्रांग रूम तक मतों की रखवाली भी करनी होगी। सभी लोग अभी से सारे गिले-शिकवे भूल कर बूथ स्तर तक तैयारी में जुट जाए। इसके बाद वह महोबा के लिए रवाना हो गए। बैठक में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव संजय यादव, कुलदीप शुक्ला, शिवशरण यादव, नंदकिशोर शिवहरे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवधेश यादव, राजेश सविता, अली खान, प्रियम यादव, इंद्रजीत, जिला सचिव संजय यादव, आईटी सेल के रावेंद्र सेन आदि मौजूद रहे।

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