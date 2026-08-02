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छात्रों का उत्पीड़न नहीं होगा बर्दाश्त: जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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भदोही में सपा की मासिक बैठक हुई, जहां छात्रों के उत्पीड़न के विषय पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि प्रदेश में छात्रों का उत्पीड़न unacceptable है और पार्टी इसका विरोध करेगी। छात्रों और कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का आश्वासन दिया गया।

छात्रों का उत्पीड़न नहीं होगा बर्दाश्त: जिलाध्यक्ष

भदोही, संवाददाता। सपा जिला कार्यालय कंसापुर लोहिया ट्रस्ट में रविवार को सपाजनों की मासिक बैठक हुई। इसमें पार्टी की मजबूती पर पर बल देते हुए छात्रों के उत्पीड़न पर चर्चा की। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि प्रदेश में छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है जो हर स्तर से गलत है। छात्रों का हो रहा उत्पीड़न अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि छात्रों को अरेस्ट या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया तो पार्टी के लोग हर स्तर से आवाज उठाएंगे। सड़क से लेकर संसद तक छात्रों के हित में संघर्ष किया जाएगा।

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बताया कि पूर्व मंत्री व राष्टीय सचिव राम आश्ररे विश्वकर्मा का कार्यकर्ता संवाद जिले छह अगस्त को औराई में होगा। इस मौके परजिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, कल्लन यादव, सन्तोष यादव, जमील अंसारी, लालचन्द बिंद, अंजनी शुक्ल, राजेंद्र दुबे, रुद्रपति दुबे श्रवण, केशनारायण यादव, सलाउद्दीन अंसारी, हसनैन अंसारी, डॉ. पवन विश्वकर्मा, रामयज्ञ पाल, काशीनाथ पाल, दीप नारायण भरती, बाबा बिंद, महेश पाल आदि उपस्थित थे।

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