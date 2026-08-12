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सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का करें निर्वहन, एकजुट हो करें काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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11 एसआईडीडी 28 : डुमरियागंज के बिथरिया में सपा के सेक्टर व बूथ अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करतीं विधायक सैयदा खातून

सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का करें निर्वहन, एकजुट हो करें काम

डुमरियागंज, हिन्दुस्तान संवाद। डुमरियागंज क्षेत्र के बिथरिया में मंगलवार को सपा के सेक्टर व बूथ अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। विधायक सैयदा खातून व प्रदेश सचिव अफसर रिजवी ने सभी पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए 2027 चुनाव के लिए जुटकर कार्य करने का आह्वान किया।विधायक सैयदा खातून ने कहा कि सपा जनता के हितों में पारदर्शिता से काम करती चली आ रही है। पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को सदैव सम्मान देती आई है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने सेक्टर व बूथ स्तर पर मजबूती के लिए लग जाएं। उन्होंने कहा निर्वाचन नामावली व अन्य प्रकार की जनता की समस्या है उसका समाधान कराएं।

वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार से जनता का मोहभंग हो चुका है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध के बीच स्थानीय तहसील, थाना, ब्लॉक में लोगों का काम बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो पा रहा है। सपाइयों ने दावा किया कि इन सब का समाधान सपा के नेतृत्व में सरकार बनने से ही संभव होगा। इस दौरान सूर्य प्रकाश उपाध्याय, घिसियावन यादव, सौरभ पाण्डेय, बहरैची प्रसाद प्रेमी, मलिक इकबाल, पप्पू मलिक, नौशाद मलिक, रामधीरज साहनी, मतीबुल्लाह, इरफान मिर्जा आदि मौजूद रहे।

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