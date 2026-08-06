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सपा ने संगठन मजबूत करने का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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सपा की मासिक बैठक में जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित करते पूर्व विधायक हाजी बिट्टन संग पदाधिकारी।

सपा ने संगठन मजबूत करने का लिया संकल्प

बिल्सी। सपा की मासिक बैठक कछला रोड स्थित पूर्व विधायक हाजी बिट्टन की कोठी पर आयोजित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। पूर्व विधायक हाजी बिट्टन ने कहा कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव अब अधिक दूर नहीं है। ऐसे में सभी कार्यकर्ता अभी से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने में जुट जाएं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सर्वेश यादव ने कहा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) के समर्थन से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।

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नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम और नगर अध्यक्ष दीपक शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों का फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। भूपेंद्र दिवाकर, चेतन यादव, मुकेश सोलंकी, डॉ. संजीव तिवारी, बादाम सिंह यादव, सोमवीर यादव, वीरेंद्र कश्यप, राजवीर यादव, वसीम प्रधान, मुवीन फरीदी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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