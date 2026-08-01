लोगों से सम्मानजनक व्यवहार करें : एसपी
एसपी मनोज स्वर्गियारी ने शनिवार को ईचागढ़ और तिरुलडीह थाना का औचक निरीक्षण किया। तिरुलडीह थाने के निरीक्षण के दौरान, उन्होंने भवन की स्थिति देखी और पुलिस अधिकारियों को लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन व अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए। ईचागढ़ में, उन्होंने रात्रि गश्त और वाहन चेकिंग को बढ़ाने का आदेश दिया।
चांडिल। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने शनिवार को ईचागढ़ और तिरुलडीह थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तिरुलडीह थाना का निरीक्षण करने के बाद वर्ष 2016 से बनकर तैयार कुकड़ू थाना भवन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया। इस दौरान तिरुलडीह थाना प्रभारी कौशल कुमार मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों को लंबित कांडों का शीघ्र निष्पादन, अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों से आम जनता के साथ सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करने, शिकायतों का निष्पक्ष और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
एसपी ने ईचागढ़ थाना के निरीक्षण के दौरान रात्रि में सड़क पर गस्त तेज करने तथा नियमित रूप से वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया। इस दौरान थाना प्रभारी वरुण यादव भी मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें