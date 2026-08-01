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लोगों से सम्मानजनक व्यवहार करें : एसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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एसपी मनोज स्वर्गियारी ने शनिवार को ईचागढ़ और तिरुलडीह थाना का औचक निरीक्षण किया। तिरुलडीह थाने के निरीक्षण के दौरान, उन्होंने भवन की स्थिति देखी और पुलिस अधिकारियों को लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन व अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए। ईचागढ़ में, उन्होंने रात्रि गश्त और वाहन चेकिंग को बढ़ाने का आदेश दिया।

लोगों से सम्मानजनक व्यवहार करें : एसपी

चांडिल। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने शनिवार को ईचागढ़ और तिरुलडीह थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तिरुलडीह थाना का निरीक्षण करने के बाद वर्ष 2016 से बनकर तैयार कुकड़ू थाना भवन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया। इस दौरान तिरुलडीह थाना प्रभारी कौशल कुमार मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों को लंबित कांडों का शीघ्र निष्पादन, अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों से आम जनता के साथ सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करने, शिकायतों का निष्पक्ष और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

एसपी ने ईचागढ़ थाना के निरीक्षण के दौरान रात्रि में सड़क पर गस्त तेज करने तथा नियमित रूप से वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया। इस दौरान थाना प्रभारी वरुण यादव भी मौजूद थे।

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