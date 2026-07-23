दिल्ली में हुए लाठीचार्ज पर सपाइयों का धरना
दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सपाइयों ने अहिरवां फ्लाईओवर के नीचे धरना दिया। विजय यादव ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है और छात्रों पर लाठियां चलाना शर्मनाक है। उन्होंने केन्द्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। इस आंदोलन में कई सपाई नेता शामिल हुए।
चकेरी। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को सपाइयों ने अहिरवां फ्लाईओवर के नीचे धरना दिया। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद सपाइयों ने जमकर नारेबाजी की। सपा लोहिया वाहिनी ग्रामीण के जिलाध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। छात्रों पर लाठियां चलाना बेहद शर्मनाक है और सपा युवाओं के इस आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगी। सपाइयों ने केन्द्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की। इस मौके पर मंजीत सिंह, आशीष चौबे, जैन यादव, दीपू सिंह, संतोष यादव, प्रभाकर सिंह, बलवान सिंह, मनोज यादव जिला पंचायत, श्याम सिंह समेत आदि मौजूद रहे।
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