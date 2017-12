बवाल: कुलभूषण जाधव पर नरेश अग्रवाल के बयान से हंगामा, संसद सदस्यता खत्म करने की मांग

पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ इस्लामाबाद में अपमानित करने को लेकर पूरे देश में गुस्सा का माहौल बना है, और चारों ओर पाकिस्तान की तीखी आलोचना हो रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने जाधव पर पाकिस्तान के बर्ताव को सही करार देने के बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जिसके बाद सपा सांसद की सदस्यता खत्म करने की मांग उठ रही है।

क्या बोले नरेश अग्रवाल?

सपा सांसद और राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल ने कहा कि पाकिस्तान जादव को एक आतंकवादी मानता है इसलिए उसके साथ वैसा ही सलूक किया। उन्होंने आगे कहा कि भारत को भी आतंकियों के साथ ठीक वैसा ही सलूक करना चाहिए।

नरेश अग्रवाल ने इस बात पर भी हैरनी जताई कि आखिर क्यों इस मामले की मीडिया की तरफ से इतना तूल दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि नरेश अग्रवाल का बयान ऐसे वक्त पर आया है बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्रिसमस के दिन कुलभूषण जाधव और उनके परिवार के बीच मुलाकात के दौरान हुए उन सलूकों को सार्वजनिक कर उस पर कड़ा ऐतराज जताया। मंत्रालय की तरफ से जाधव की पत्नी और उनकी मां के साथ पाकिस्तान की तरफ से किए गए अपमान के बारे में विस्तार से बताया गया।

नरेश अगवाल का बयान राष्ट्रहित के खिलाफ-भाजपा

अग्रवाल के इस बयान की भाजपा ने कड़ी निंदा की है। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेश अग्रवाल को माफी मांगने या नहीं तो संसद सदस्यता खत्म करने सदन से की मांग की है।

Parl Affairs Min should introduce resolution seeking Mr. Naresh Agrawal's apology to the house & deep regret, if he refuses we should move motion to examine whether his conduct is not befitting that of an MP & therefore his membership should be terminated: Subramanian Swamy, BJP pic.twitter.com/VPCuRR75h4