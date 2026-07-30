सपाइयों पर दर्ज मुकदमे की गूंज पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंची
अलीगढ़ के सपाईयों का प्रतिनिधिमंडल महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला। उन्होंने 24 जुलाई को कलक्ट्रेट में हुए धरने और पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की ओर से पूरी मदद का आश्वासन दिया।
अलीगढ़। सपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिला। जिला महासचिव मनोज यादव, सपा युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष आमिर आबिद ने 24 जुलाई को कलक्ट्रेट पर हुए धरना प्रदर्शन में दर्ज हुए मुकदमे व पुलिस कार्यवाही की जानकारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि पार्टी पूरी मदद करेगी।
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