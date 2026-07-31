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सपाइयों पर दर्ज मुकदमे की गूंज पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में, सपा के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने 24 जुलाई को कलक्ट्रेट पर हुए धरने के संदर्भ में पुलिस कार्यवाही का ब्योरा प्रस्तुत किया। अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि पार्टी सहायता प्रदान करेगी।

सपाइयों पर दर्ज मुकदमे की गूंज पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंची

अलीगढ़। सपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिला। जिला महासचिव मनोज यादव, सपा युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष आमिर आबिद ने 24 जुलाई को कलक्ट्रेट पर हुए धरना प्रदर्शन में दर्ज हुए मुकदमे व पुलिस कार्यवाही की जानकारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि पार्टी पूरी मदद करेगी।

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