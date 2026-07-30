एसपी ने किया थाना मुरसान का निरीक्षण
थाना मुरसान के निरीक्षण के दौरान महिला सिपाही से जानकारी लेते एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा निरीक्षण के दौरान एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने थाना कार्यालय, कम्
हाथरस, संवाददाता। एसपी ने बुधवार को थाना मुरसान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी थाना मुरसान प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने थाना कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष, साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, हवालात, मालखाना, शस्त्रागार, मैस एवं थाना परिसर आदि का निरीक्षण किया। थाना कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों, रजिस्टरों, महिला हेल्प डेस्क एवं साइबर हेल्प डेस्क के रजिस्टरों का अवलोकन किया। उन्होंने शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। एसपी ने शासन एवं मुख्यालय स्तर से संचालित प्राथमिकताओं एवं अभियानों की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम, मिशन शक्ति, जनसुनवाई, लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, बीट पुलिसिंग, यातायात व्यवस्था व कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इसके बाद एसपी ने शस्त्रागार एवं शस्त्रों की साफ-सफाई एवं रखरखाव की स्थिति देखी।
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