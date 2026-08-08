किसान, मजदूर व पिछड़ों की मजबूती के लिए काम कर रही सपा : भूपेंद्र चौधरी
सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शनिवार को गुरु गोविंद सिंह नगर कार्यालय में पार्टी के नए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किया। उन्होंने कहा कि सपा किसानों, मजदूरों और पिछड़ों की मजबूती के लिए काम कर रही है। उन्होंने पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील भी की।
सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शनिवार को गुरु गोविंद सिंह नगर स्थित कार्यालय पर पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित कर स्वागत किया। कहा कि सपा किसान, मजदूर व पिछड़ों की मजबूती के लिए काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति व प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल व अनीस राजा की सहमति से सपा यूथ ब्रिगेड अमरोहा जिलाध्यक्ष वसीम मालिक स्तर पर घोषित जिला कार्यकारिणी में धनौरा विधानसभा क्षेत्र के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपे। शुभम चड्ढा को विधानसभा अध्यक्ष धनौरा, विपिन सिरोही एवं सुरेंद्र चौहान को जिला उपाध्यक्ष, सद्दाम हुसैन, भुवनेश्वर शर्मा, मोहित सिद्धू, मोहित यादव, आकाश नागर, विशाल वाल्मीकि को जिला सचिव, कृष्णा कश्यप पत्नी धर्म सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष गजरौला, अंकुर देवल को ब्लॉक अध्यक्ष धनौरा, शीशराम चौहान बबलू को नगर अध्यक्ष गजरौला, कपिल गोयल को नगर अध्यक्ष धनौरा पद के लिए मनोनयन पत्र सौंप सम्मानित किया।
भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा युवा, किसान, व्यापारी, मजदूर, पिछड़ा, दलित एवं वंचित हर वर्ग की आवाज को मजबूती दे रही है। पार्टी नेतृत्व निष्ठावान एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में जिम्मेदारी दे रहा है। सभी से पार्टी नीतियों एवं विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान अमन सिरोही, सतेंद्र प्रधान, सुभाष ठेकेदार, देवेंद्र सिंह काले, कुलदीप सिंह, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप राजपूत, जिला उपाध्यक्ष अरुण पालनपुर, विजय चौहान, अरुण गिल आदि मौजूद रहे।
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