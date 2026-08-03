मानसून सत्र के पहले दिन सपा-कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन
- विधायक दान पेटी सिर पर रखकर पहुंचे - चांदा चोरी व पेपर लीक का
लखनऊ, विशेष संवाददाता
विधानमंडल मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को इंडिया गठबंधन के विधायकों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। सपा सदस्य हाथों में दान पेटी में चिल्लर भरकर, पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के निकट धरना दिया। सपा विधायक सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। सदन शुरू होने तक सपा विधायक सदन के बाहर घूम-घूम कर नारेबाजी करते रहे।
प्रदर्शन का नेतृत्व
इसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना भी थीं। सभी सदस्य नारे लगा रहे थे, जो राम का चंदा चुराए वो भाजपा कहलाएगा, नीट है या चीट, जौहर विश्वविद्यालय के सम्मान में सपा है मैदान में, चंदा चोर कहां मिलेंगे, भाजपा के दफ्तर में, जो रामधन की सुरक्षा नहीं कर सकता वो देश की सुरक्षा कैसे कर सकता।
सरकारी मुद्दों पर नारेबाजी
सपा और कांग्रेस विधायक हाथों में पोस्टर लिए हुए थे। चंदा चोर गद्दी छोड़, प्रभु राम का धन भाजपा ने किया गबन। महंगाई का राक्षस मारो, गरीब का जीवन संवारो, स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बीमार जनता पर भाजपाई अत्याचार और पेपर लीक के पोस्टर लिए थे। सपा विधायकों ने कहा कि सरकार चार दिन की जगह 15 दिन मानसून सत्र चलाए और जरूरी मुद्दों पर चर्चा कराए।
सपा विधायकों की बयानबाजी
सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार समस्याओं से भाग रही है। वह सदन में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। हम सरकार की इसके लिए निंदा करते हैं। सपा विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, 18 घंटे बिजली देने के दावे के बाद भी चंद घंटे ही बिजली मिल रही है। खाद की समस्या बनी हुई है। बिचौलिये मजे मार रहे हैं। बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, सरकार बताए कि इससे पहले क्या किसानों का बिल माफ होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के पद खत्म किए जा रहे हैं और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
अराजकता का आरोप
सपा विधायक डा. आरके वर्मा अयोध्या में चढ़ावा चोरी, छात्र आंदोलन और किसानों की खाद समस्या लिखा हुआ बैनर लपेट कर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में चारों तरफ अराजकता है। राम मंदिर जैसे स्थान पर इनके राज में चढ़ावा चोरी हो गया। छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए उन पर लठाई चलाई गईं। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। उन्हें खाद के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। सपा सदस्य मानसूत्र सत्र में इन मुद्दों को उठाएंगे।
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