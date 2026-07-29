सपा ने मैनपुरी में समर्थकों के मतदान केंद्र दूर किए जाने का लगाया आरोप
- प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा - प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा
सपा ने मैनपुरी में मतदेय स्थलों का बड़ी संख्या में सम्भाजन कर पार्टी समर्थकों के मतदान केंद्र तीन-चार किलोमीटर दूर तय किए जाने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बुधवार को इस मुद्दे को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर इसमें सुधार कराए जाने की मांग की।प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन देकर कहा कि सपा सांसद डिम्पल यादव के मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल 107-मैनपुरी, 110-करहल, 108-भोगांव, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो में पार्टी समर्थक मतदाता बाहुल्य मतदेय स्थलों का बड़ी संख्या में सम्भाजन कर दिया गया है। इससे सपा समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए तीन से चार किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी।
आरोप लगाया कि यह मत-प्रतिशत कम करने और चुनाव परिणाम प्रभावित करने की साजिश है। सरकार के दबाव में डीएम मैनपुरी ने मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराये बगैर ही भाजपा के प्रस्तावों को जस का तस स्वीकृत किया है। सपा की आपत्तियों व सुझाओं को मनमाने तरीके से और नियमों को दरकिनार कर एक पक्षीय स्वीकृति दी गई। सपा ने डीएम मैनपुरी द्वारा मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की है।
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