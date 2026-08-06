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चांडिल-अनारा थर्ड लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण करने में जुटा रेलवे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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चांडिल से अनारा होते हुए दामोदर थर्ड लाइन योजना के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे भूमि अधिग्रहण कर रहा है। यह नई रेल लाइन झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के रेल नेटवर्क को मजबूत करेगा। रेलवे ने चार नई लाइन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, जो 2030 तक 3000 एमटी माल ढुलाई लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होंगी।

चांडिल-अनारा थर्ड लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण करने में जुटा रेलवे

चांडिल से अनारा होकर दामोदर थर्ड लाइन योजना के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे जोन जमीन अधिग्रहण करने में जुटा है। बताया जाता है कि 121 किमी से ज्यादा लंबी नई लाइन बनाने के लिए रेलवे ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में जमीन चिह्नित की है। जोन जल्द जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई कर नई लाइन का काम शुरू करेगा, ताकि झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में रेल नेटवर्क मजबूत हो। इससे रेलवे को मालगाड़ियों से 2030 तक 3000 एमटी ढुलाई का लक्ष्य प्राप्त करने में सहूलियत होगी। मालूम हो कि रेलवे ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में चार नई लाइन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है।

इनमें चांडिल-मुरी गुंडाबिहार 59 किमी डबल लाइन, चांडिल-अनारा-बर्नपुर 115 किलोमीटर चौथी लाइन, नीमपुरा-मिदनापुर 14 किलोमीटर थर्ड लाइन व हिजली-नीमपुरा 5 किलोमीटर से ज्यादा थर्ड लाइन शामिल हैं। दूसरी ओर, चक्रधरपुर मंडल क्षेत्र में ओडिशा जुरूली व झारखंड डांगुवापोसी में थर्ड लाइन एवं कांड्रा, सीनी होकर चांडिल तक थर्ड लाइन का आदेश पहले हो चुका है जबकि, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनना है। जानकार बताते हैं कि चाकुलिया से बुरामारा, बादामपहाड़ से क्योंझर एवं गुरुमाहिसानी से बांगड़ीपोसी नई लाइन भी रेलवे ढुलाई बढ़ाने के उद्देश्य से बिछाने की तैयारी में है।

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