दक्षिण पूर्व रेलवे ने स्क्रैप निपटान में बनाया रिकॉर्ड, सभी जोनल रेलों में अव्वल
दक्षिण पूर्व रेलवे ने स्क्रैप निपटान में बनाया रिकॉर्ड, सभी जोनल रेलों में अव्वलदक्षिण पूर्व रेलवे ने स्क्रैप निपटान में बनाया रिकॉर्ड, सभी जोनल रेलों
दक्षिण पूर्व रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार माह में स्क्रैप निपटान के क्षेत्र में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान रेलवे ने स्क्रैप बिक्री से 201.20 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो किसी भी वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में दक्षिण पूर्व रेलवे का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। यह राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 31.85 प्रतिशत अधिक व निर्धारित अनुपातिक लक्ष्य से 57.80 प्रतिशत ज्यादा है।
साउथ ईस्ट रेलवे का पहला स्थान
इस उपलब्धि के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे स्क्रैप निपटान से प्राप्त राजस्व के मामले में सभी जोनल रेलों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाला यह देश का पहला व एकमात्र रेलवे जोन बन गया है। महाप्रबंधक एके जैन के मार्गदर्शन में अक्टूबर 2026 तक पूरे जोन को जीरो स्क्रैप बनाने के लक्ष्य पर तेजी से काम चल रहा है।
विशेष अभियान
इसी क्रम में भंडार विभाग की ओर से डिपो, कार्यशालाओं, शेडों व अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में वर्षों से जमा स्क्रैप की पहचान व निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2026 तक दक्षिण पूर्व रेलवे की 15 स्क्रैप उत्पादक इकाइयों ने जीरो स्क्रैप का दर्जा हासिल कर लिया है। रेलवे का कहना है कि अभियान से स्वच्छता, परिचालन दक्षता, परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग व राजस्व में लगातार बढ़ोतरी सुनिश्चित हो रही है।
पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें