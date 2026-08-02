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रेल कर्मचारियों की शिकायत और समस्या का समाधान करेगी मजदूर संघ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में, दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ ने कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का वादा किया है। इस संघ के मंडल संयोजक ने कहा कि वेतन, प्रमोशन, ट्रांसफर, और पेंशन जैसे मुद्दों पर सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे रेलकर्मी सीधे अधिकारियों से संवाद कर सकेंगे।

रेल कर्मचारियों की शिकायत और समस्या का समाधान करेगी मजदूर संघ

जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ कर्मचारियों के नौकरी से जुड़ी कोई समस्या या शिकायत का समाधान करेगा। मंडल संयोजक ने बताया कि, रेलकर्मियों के अधिकार व कल्याण की रक्षा को अधिकारियों से सीधे वार्ता के समस्याओं के समाधान के लिए मजदूर संघ प्रतिबद्ध है। इससे वेतन, रनिंग अलाउंस, छुट्टी, प्रमोशन, ट्रांसफर, सीनियरिटी, मेडिकल मुद्दे, सेटलमेंट, पेंशन, पास, सुरक्षा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक मामले से परेशान कर्मचारी संपर्क कर सकते हैं। मजदूर संघ की टीम कर्मचारी के शिकायत की पहले जांच कर उचित मार्गदर्शन देगी और रेलवे प्रशासन से शिकायत के समाधान में हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

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