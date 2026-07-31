चार हजार कर्मचारियों से ड्रेस अलाउंस वापस लेने का आदेश, हड़कंप

दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के करीब 4000 कर्मचारियों से पोशाक भत्ता वसूली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वित्त विभाग ने इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित अधिकारियों को रिकवरी का निर्देश दिया है। इससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है और उत्पादन और कानूनी कदम की चेतावनी दी है।

चक्रधरपुर, संवाददाता। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के करीब 4 हजार कर्मचारियों से पोशाक भत्ता वसूली करने की तैयारी मंडल प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने वर्ष 2017 से 2025 तक दिए गए ड्रेस अलाउंस (पोशाक भत्ता) की राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने इस भुगतान को वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित अधिकारियों को रिकवरी का निर्देश दिया है। इस फैसले से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। रेलवे के वर्ष 2004 के ड्रेस रेगुलेशन के तहत इलेक्ट्रिक लोको शेड, डीजल शेड, टीआरडी और टावर वैगन से जुड़े कुछ कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता मिलता था। लेकिन रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद इन कर्मचारियों को इस सुविधा के दायरे से बाहर कर दिया गया था। इसके बावजूद कई वर्षों तक भुगतान जारी रहा जिसे अब अनधिकृत मानते हुए रिकवरी की तैयारी की जा रही है。

वित्त विभाग ने जारी किया सख्त आदेश चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक (एसडीएफएम) कार्यालय ने वरिष्ठ मंडल कार Personnel अधिकारी (सीनियर डीपीओ) को पत्र भेजकर तत्काल भुगतान रोकने और वर्ष 2017 से अब तक हुए भुगतान का विस्तृत आकलन कर नियमों के अनुसार वसूली सुनश्चिति करने को कहा है। साथ ही अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी गई है।

किन कर्मचारियों को रखा गया पात्रता के दायरे में रेलवे के नियमों के अनुसार टीटीई, स्टेशन मास्टर, स्टेशन संचालन कर्मी, आरपीएफ, गार्ड, रनिंग स्टाफ (लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट), कमर्शियल, मेडिकल और कैटरिंग विभाग के वर्दीधारी कर्मचारियों को पहले की तरह ड्रेस अलाउंस मिलता रहेगा। दूसरी ओर दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। संगठन का कहना है कि प्रशासन की गलती का बोझ कर्मचारियों पर डालना अन्यायपूर्ण है। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि यदि प्रशासन ने रिकवरी का आदेश वापस नहीं लिया तो मामला बड़े आंदोलन और कानूनी लड़ाई तक पहुंच सकता है। हजारों कर्मचारियों की निगाहें अब रेलवे प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है।