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पूरे देश के जोनल रेलवे स्क्रैप निपटान में दक्षिण-पूर्व रेलवे को पहला स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में दक्षिण-पूर्व रेलवे ने स्क्रैप निपटान में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अप्रैल से जुलाई 2026 में इस रेलवे ने ₹201.20 करोड़ का रिकॉर्ड स्क्रैप विक्रय किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31.85 फीसदी अधिक है। दक्षिण-पूर्व रेलवे अब जीरो स्क्रैप लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है।

पूरे देश के जोनल रेलवे स्क्रैप निपटान में दक्षिण-पूर्व रेलवे को पहला स्थान

रांची, वरीय संवाददाता। पूरे देश के जोनल रेलवे में स्क्रैप निपटान में दक्षिण-पूर्व रेलवे को पहला स्थान मिला है। रेलवे जोन के अंतर्गत रांची रेलमंडल, चक्रधरपुर, आद्रा और खड़गपुर रेलवे मंडल आता है। दक्षिण-पूर्व रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में स्क्रैप निपटान के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखते हुए अप्रैल से जुलाई 2026 की प्रथम चार माह की अवधि में ₹201.20 करोड़ के रिकॉर्ड स्क्रैप विक्रय किया। यह किसी भी वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा अब तक की सर्वाधिक स्क्रैप बिक्री के रूप में दर्ज किया गया। स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31.85 फीसदी अधिक और इस अवधि के अनुपातिक लक्ष्य से 57.80 फीसदी अधिक है।

इस उपलब्धि के साथ दक्षिण-पूर्व रेलवे वर्तमान में स्क्रैप निपटान से प्राप्त राजस्व के मामले में सभी जोनल रेलों में अग्रणी है। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह में ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली और एकमात्र जोनल रेलवे बन गई है। जानकारी के अनुसार, भारतीय रेल में स्क्रैप निपटान एक प्रमुख प्राथमिकता का क्षेत्र है, क्योंकि इससे न केवल उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त होता है, बल्कि रेलवे परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने, रेलवे परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग और परिचालन दक्षता में वृद्धि के माध्यम से भारत सरकार के स्वच्छता अभियान को भी बल मिलता है। यह उपलब्धि दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक एके जैन के मार्गदर्शन में संभव हुई है। महाप्रबंधक एके जैन ने दक्षिण-पूर्व रेलवे में अक्तूबर 2026 तक जीरो स्क्रैप का लक्ष्य प्राप्त करने के विज़न पर निरंतर बल दिया है। इसी लक्ष्य के अनुरूप भंडार विभाग द्वारा पूरे जोन में व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण और विशेष अभियान चलाकर डिपो, कार्यशालाओं, शेडों व अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में वर्षों से जमा स्क्रैप की पहचान, पृथक्करण, निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है। इन सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप जुलाई 2026 तक दक्षिण-पूर्व रेलवे के 15 स्क्रैप-उत्पादक इकाइयों ने ‘जीरो स्क्रैप’ का दर्जा प्राप्त कर लिया है

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