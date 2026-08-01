श्रावणी मेले के दौरान चुनिंदा तिथियों में चलेगी साउथ बिहार एक्सप्रेस
चक्रधरपुर रेल मंडल के कांसबहाल-धारुआडीह रेल खंड में साउथबिहार एक्सप्रेस को शार्ट टर्मिनेट करने की घोषणा की गई थी। श्रावणी मेले को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने ट्रेन को निर्धारित मार्ग पर चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेनों के परिवर्तित मार्ग और तिथियों की जानकारी दी गई है।
चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के कांसबहाल-धारुआडीह रेल खंड में विकास कार्य को लेकर साउथबिहार एक्सप्रेस को लंबे समय तक यानि (3 जुलाई से 13 नंवबर 2026 तक) राउरकेला में शार्ट टर्मिनेट होकर चलाने की घोषणा की गई थी। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को इस रेल खंड में विकास कार्य को टीआरटी मशीन कार्य के लिए साढ़े पांच घंटे का ब्ल्ॉाक लिए जाने की घोषणा की गई थी। अब श्रावणी मेले को ध्यान में रखते हुए और लोगों की मंाग पर रेलवे ने इस निर्णय में बदलाव किया है।
ट्रेन के परिवर्तित मार्ग
ट्रेन नंबर 13288/13287 आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस को चुंनिदा तिथियों में अपने निर्धारित समय और गंतव्य स्थल तक परिचालन की घोषणा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 13288 आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 6, 13, 20 और 27 अगस्त को परिवर्तित मार्ग चांडिल, कांड्रा, सीनी होकर चलेगी। इन दिनों में यह ट्रेन टाटानगर नहीं जाएगी। उसी प्रकार ट्रेन नंबर 13287 दुर्ग-आरा साउथबिहार एक्सप्रेस 7, 14, 21 और 28 agosto को अपन निर्धारित मार्ग और स्थल चलेगी। बताते चलें कि शुक्रवार को साउथबिहार को राउरकेला में शार्ट टर्मिनेट कर दिए जाने की वजह से राउरकेला रेलवे स्टेशन में यात्रियों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद चक्रधरपुर रेल प्रशासन ने श्रावणी मेले के दौरान चुंनिदा तिथियों में इस ट्रेन को पूर्व की भांति निर्धारित मार्ग और समय पर चलाने की घोषणा की है।
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