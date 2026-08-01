प्रदेश कार्यसमिति में सोनिका चौहान को मिली जिम्मेदारी
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रूचि चौहान भट्ट ने सोनिका चौहान को प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य मनोनीत किया है। इस नियुक्ति पर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और संगठन को मजबूत बनाने की शुभकामनाएं दीं।
अजय, रुद्रपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रूचि चौहान भट्ट की संस्तुति पर सोनिका चौहान को महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। उनकी नियुक्ति पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की शुभकामनाएं दीं। प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा, पूर्व प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा शीतल जोशी, डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सिद्धार्थ सिंघल, राज्य मंत्री गीता रावत, रश्मी रस्तोगी, बबली चौहान, पूनम पालीवाल, वंदना आर्य, संगीता चौधरी, कल्पना राणा, अवनीश चौहान, गौतम गिरी, रवि साहनी, अर्पित चौहान, विनीत चौहान, अंबिक चौधरी, ग्राम प्रधान हरिओम, सुधा, ग्राम प्रधान पिंकी देवी, दीपक राणा, अरशद चौधरी, भारत सिंह चौहान, रेखा तिवारी, ज्योति अरोड़ा आदि ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।
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