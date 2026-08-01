Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रदेश कार्यसमिति में सोनिका चौहान को मिली जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रूचि चौहान भट्ट की संस्तुति पर सोनिका चौहान को महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। उनकी नियुक्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी और संगठन को मजबूत करने की शुभकामनाएं दीं।

प्रदेश कार्यसमिति में सोनिका चौहान को मिली जिम्मेदारी
प्रदेश कार्यसमिति में सोनिका चौहान को मिली जिम्मेदारी

रुद्रपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रूचि चौहान भट्ट की संस्तुति पर सोनिका चौहान को महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। उनकी नियुक्ति पर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की शुभकामनाएं दीं। प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा, पूर्व प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा शीतल जोशी, डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सिद्धार्थ सिंघल, राज्य मंत्री गीता रावत, रश्मी रस्तोगी, बबली चौहान, पूनम पालीवाल, वंदना आर्य, संगीता चौधरी, कल्पना राणा, अवनीश चौहान, गौतम गिरी, रवि साहनी, अर्पित चौहान, विनीत चौहान, अंबिक चौधरी, ग्राम प्रधान हरिओम, सुधा, ग्राम प्रधान पिंकी देवी, दीपक राणा, अरशद चौधरी, भारत सिंह चौहान, रेखा तिवारी, ज्योति अरोड़ा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोनिका चौहान को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए संगठन के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News BJP Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।