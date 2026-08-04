सोनुवा से कांवरियों का जत्था देवघर रवाना
सोनुवा से कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। जत्थे में 40 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हैं, जिन्होंने शिव मंदिर में पूजा की। कांवरिया गंगा के जल को उठाकर देवघर में अर्चना करेंगे और बाद में अन्य तीर्थ स्थलों का भी दर्शन करेंगे।
सोनुवा। सोनुवा से कांवरियों का जत्था देवघर रवाना हुआ। कांवरियों का जत्था सोनुवा के निश्चिंतपर स्थित शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर देवघर के लिए बस से रवाना हुए। इसमें चालीस से ज्यादा महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल हैं। कांवरिया पहले सुलतानगंज स्थित गंगा नदी घाट से जल उठा कर देवघर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद जत्था बनारस स्थित काशी विश्वनाथ, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के साथ राजस्थान के खाटूश्याम मंदिर का दर्शन करेंगे। जत्था में सोनुवा के शिव प्रधान, गणेश प्रधान, मोनु राउत, रंजन कपूर, चंदन साहू, अभिषेक, अशोक, निर्मल, गोपाल बिजू, ओनामो प्रधान, दिलीप प्रधान, पहल्लाद आदि शामिल है।
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