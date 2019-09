कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों के साथ सोनिया गांधी कर रही हैं बैठक

कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के महासचिवों, राज्यों के प्रभारियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक चल रही है। इस बैटक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और अन्य नेता भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक, कांग्रेस की इस बैठक में सोनिया, मनमोहन के अलावा, पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद, केसी वेनुगोपाल और एके एंटनी भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए यह बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस ने तीन राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है और इस बैठक में इसी की रूप रेखा तैयार की जाएगी।

पार्टी महासचिवों-प्रभारियों की बैठक को लेकर राजस्थान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती सभी प्रदेशों में मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर को सभी राज्यों में पदयात्राओं का आयोजन होगा और एक सप्ताह तक कई कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।।

Delhi: Congress Interim President Sonia Gandhi, former PM Manmohan Singh, Senior Congress leaders Ghulam Nabi Azad, KC Venugopal and AK Antony at party meeting underway at All India Congress Committee Headquarters. pic.twitter.com/fC5lAj9xEH