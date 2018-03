शिमला में सोनिया गांधी की तबियत बिगड़ी, दिल्ली लाया गया

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बीमार हो गई हैं। गुरूवार मध्यरात्रि में बेचैनी की शिकायत होने के बाद दिल्ली लाया गया है। वह छरबरा में अपना निर्माणाधीन मकान देखने आई थीं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष यहां अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आई थीं।

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज( आईजीएमसी) अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद ने बताया कि सोनिया गांधी के साथ मौजूद एक डॉक्टर ने एंबुलेंस की व्यवस्था करने के संबंध में फोन किया था।

डॉक्टर चंद ने बताया कि तुरंत ही वो अपनी कार से निकल गईं और डॉक्टरों की एक टीम रास्ते में उनसे मिली। दिल्ली जाने के दौरान रास्ते में वह कुछ दर के लिए पंचकुला में रूकीं। डॉक्टर चंड़ीगढ़ तक सोनिया गांधी के साथ थे। उन्होंने बताया कि संप्रग अध्यक्ष की हालत स्थिर है। बता दें कि कुछ महीने पहले भी सोनिया गांधी की तबियत अचानक बिगड़ गई थी। वो शिमला थी जब अचानक उन्हें पेट में दर्द की शिकायत हो गई थी। उसके बाद उनके दिल्ली वापस लाया गया। यहां उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

Last night I received a call saying that she was not well. We were asked to send ambulance with a doctor to accompany her to Chandigarh. Her blood pressure was high, condition was stable: Dr Ramesh Chandra, Indira Gandhi Medical College, Shimla on Sonia Gandhi's health condition pic.twitter.com/BL8oCeQPdS