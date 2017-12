राहुल को अध्यक्ष बनाने के बाद गोवा में छुट्टी मना रहीं सोनिया, साइकिल चलाते तस्वीर वायरल

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इन दिनों गोवा में हैं और दक्षिणी गोवा स्थित एक स्टार रिसोर्ट में ठहरी हुई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक गत 16 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने और अपने पुत्र राहुल गांधी को पदभार सौंपने के बाद सोनिया ने गोवा में छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र तटीय प्रदेश गोवा को चुना है। 19 वर्षों तक कांग्रेस की कमान संभाले रहने के बाद वह अपने मित्रों के समूह के साथ 26 दिसंबर से गोवा में हैं और नया साल मनाकर लौटेंगी। गुरुवार को कांग्रेस के 133वें स्थापना दिवस समारोह से भी सोनीया गैरहाजिर रहीं।

सोनिया इससे पहले नवंबर 2016 में अपनी पुत्री प्रियंका गांधी के साथ गोवा आईं थीं। पिछले वर्ष ही विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मडगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी मां को गोवा के प्रदूषणमुक्त बीच पसंद हैं।

Some pictures make you happy... this is one of them.

Wishing Sonia ji happiness and best of health. pic.twitter.com/SSITMjOnCD