सोनिया, मनमोहन सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलीं शेख हसीना

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसकी अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने की। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी गर्मजोशी के साथ शेख हसीना से मिलीं।

इससे पहले बीते शनिवार को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जहां तीन परियोजनाओं के उद्घाटन सहित करीब सात द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे।

Congress President Smt. Sonia Gandhi, Former PM Dr. Manmohan Singh, Rajya Sabha MP Shri @AnandSharmaINC & the INC Delegation met with Bangladesh PM Smt. Sheikh Hasina. pic.twitter.com/PIgMlAICvd