सोनिया गांधी ने बरेली शरीफ दरगाह के लिए 'चादर' भेजी

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बरेली शरीफ (दरगाह-ए-आला हजरत) के 101वें सालाना उर्स के लिए अपनी ओर से चादर भेजी हैं। पार्टी की अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष नदीम जावेद के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक शिष्टमंडल ने सोनिया से मुलाकात की जिस दौरान सोनिया ने चादर भेंट की।

Delhi: Congress Interim President Sonia Gandhi handed over a 'chadar,' to be offered at Bareilly Sharif Dargah, to a delegation of All India Minority Congress, earlier today. pic.twitter.com/iVjDnYUD7Z